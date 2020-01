Der SV Promot Roitham nutzt die Winterpause

Nach einer eher durchwachsenen Herbstsaison für die Roithamer, wurde noch vor dem letzten Spiel der vergangenen Saison vom amtierenden Vorstand eine sportliche Analyse der Saison, jedes einzelnen Spielers und des Trainers durchgeführt. Hier stellte sich schnell heraus, dass der

Roithamer Traditionsverein sich sportlich neu orientieren muss. Trainer Esad Mahmutovic wurde noch vor Ende der Saison beurlaubt.

Bei den letzten Trainings und dem letzten Duell vor der Winterpause betreute Präsident Dieter Grafinger die Mannschaft. Gleich nach dem Spiel gegen BW Stadl-Paura wurde mit der aktiven Trainersuche begonnen. Anfang Dezember wurde dann aus einer größeren Bewerberrunde ein

erfahrener Trainer gefunden, der allen Anforderungen des SV Roitham entspricht und der sich auch in der vereinseigenen Philosophie, die Anfang 2019 eingeführt wurde, wiederfindet.

Neo-Trainer Mario Rak übernahm somit Mitte Dezember die Mannschaft und verschaffte sich einen ersten Überblick. Rak war zuletzt beim FC Union Steinerkirchen Trainer, wo er aufgrund der mangelnden Einstellung bzw. geringen Trainingsbeteiligung seine Tätigkeit beendete. Michael Kalcher, seit Herbst 2019 als Sportlicher Leiter aktiv, kommentiert mit Sektionsleiter Hannes Stöttinger die Situation: „Wir sind mit Mario Rak auf einen Trainer gestoßen, der genau in unser Leitbild und Konzept für die Zukunft passt. Er teilt unser Ziel, die Jugend auch in den Erwachsenenmannschaften in den Vordergrund zu stellen und diese jungen Kicker stärker miteinzubinden.

Foto: privat