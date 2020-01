Am Montag in den Nachmittagsstunden wurden die Feuerwehren Laakirchen und Lindach zur einem LKW-Unfall in Lindach alarmiert.

Ein Sattelschlepper war im Bereich einer baustellenbedingten Behelfsstraße von der Fahrbahn abgekommen und ist stecken geblieben. Das Fahrzeug konnte schließlich mit der Schleppstange des Rüstlöschfahrzeuges aus seiner misslichen Lage befreit werden, berichtet die Feuerwehr.

Fotos: Feuerwehr Laakirchen