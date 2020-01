Gottesdienst für Verliebte zum Valentinstag

Für “junge” und “alte” Verliebte, gleichgeschlechtliche Paare, Partnerschaften, für Ver-rückte und einfach sich Liebende

Zu einer überpfarrlichen Segnungsfeier lädt die Pfarre Pinsdorf bereits zum 10.mal am Freitag 14. Februar, dem Valentinstag, um 19 Uhr in die Pfarrkirche ein.

Eingeladen sind alle Ehepaare, alle, die frisch verliebt sind oder es noch immer sind nach Jahren der glücklichen Liebe. Eingeladen sind all jene, die sich nach Liebe und Zärtlichkeit in ihrem Leben sehnen. Aber auch jene, die heute unglücklich verliebt sind. Besonders eingeladen sind Jahr auch – wie immer schon – gleichgeschlechtliche Paare, Willkommen sind Christen und Nichtchristinnen.

„Bei mir bist du scheen“, so lautet das Thema der Segensfeier in diesem Jahr. Mit Geschichten, Texten und Liedern soll die Liebe als etwas besonders Schönes gefeiert werden. Es soll spürbar gemacht werden, dass zwei Menschen, die sich lieben, etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, etwas Wunderschönes sind.

Das Hohelied aus dem Alten Testament, das in Auszügen gelesen wird, ist als biblisches Buch mehr als bloßes Liebesgeflüster, sondern Lebenszuspruch, Lebenszuspruch auch für uns heute: Sieh doch, du bist schön, meine Freundin. Sieh doch, du bist schön, mein Freund. Sieh doch, du bist schön. Das würde Gott den Menschen in den Spiegel schreiben, damit sie es jeden Morgen im Bad lesen könnten. Gott schreibt: Du bist schön. Und bei mir bist du schön, schöner, am schönsten.

Live-Musik mit Sylvia Mairhofer (Gesang, Gitarre) und Stefan Trippacher (Klavier) werden die BesucherInnen musikalisch mit schönen Liebesliedern verzaubern. Anschließend sind alle herzlich willkommen, im Pfarrzentrum auf Ihre Liebe anzustoßen, mit einem ganz besonderen Getränk „La Rose en vie!“

Foto: privat