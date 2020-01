Info-Tag im Ausbildungszentrum Klinikum Vöcklabruck

Info-Tag der Schulen am 24.01.2020 im Ausbildungszentrum am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck

BAD ISCHL. GMUNDEN. VÖCKLABRUCK. Interessierte haben am 24. Jänner 2020 die Möglichkeit, sich aus erster Hand über das breite Ausbildungsangebot an Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildungen am Salzkammergut-Klinikum zu informieren.

Die richtige Ausbildung zu finden, ist nicht einfach. Deshalb können all jene, die Interesse an einem Pflegeberuf haben, die Gelegenheit nutzen und sich am Info-Tag der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck am Ausbildungszentrum des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck vor Ort nicht nur über Ausbildungsinhalte, -voraussetzungen und Rahmenbedingungen informieren, sondern, angeleitet von den Lehr-Teams, Pflegetechniken auch selbst ausprobieren.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, um sich umfassend über die theoretischen und praktischen Inhalte der verschiedenen Ausbildungen sowie die Ausbildungs-Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu informieren und

WAS: Info-Tag Pflegeberufe

WANN: Freitag, 24. Jänner 2020, 10.00 bis 16.00 Uhr

WO: Ausbildungszentrum am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck

