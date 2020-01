Am Samstag, den 25 Jänner 2020 konnten nach mehrmaligem Verschieben die Ischler Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen bei traumhaften Bedingungen, veranstaltet von der ESR Lindau, am Nussensee abgehalten werden. So traten im Mannschaftsbewerb 8 Mannschaften nach Auslosung gegeneinander an. Es waren jeweils 4 Kehren, welche ein Spiel entschieden. Nach sehr spannenden und manchmal auch sehr emotional geführten Spielen stand schließlich der Sieger fest.

1. ESR Rechensteg mit 12 Punkten- Quote 2,5

2. ESV Perneck mit 12 Punkten- Quote 2,11

3. ASKÖ Bad Ischl mit 8 Punkten

Weitere Platzierungen: ESR Lindau, ESV Kaltenbach, ESR Pfandl, ESV Rettenbach, ESR Jainzen.

Neben dem Mannschaftsbewerb wurde auch in traditioneller Weise ein Taferlzielschießen durchgeführt. Dabei handelt sich um einen Einzelbewerb wo die Zielsicherheit eines Stockschützen von großer Bedeutung ist. Es sind in diesem Bewerb 72 Punkte zu erreichen und es zeugt von großer Treffsicherheit des Siegers vom ESV Rettenbach Kefer Johann, der 63 Punkte erreicht hat. Der Veranstalter ESR Lindau bedankt sich auf diesem Weg bei allen Unterstützern und Sponsoren!

Foto: privat