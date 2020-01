Jugend für Jugend – ein Korb voll Glückwünschen für das SOS Kinderdorf

Selbstgemachte Hufeisen würden im Jugendtreff Pinsdorf gebastelt und verkauft, Monique Pintus (rechts im Bild), Leiterin des Jugendtreffs, übergab die Einnahmen in der Höhe von 100,-€, mit Süßigkeiten und einem Hufeisen Glücksbringer an das Kinderdorf in Altmünster.

Das Juz (Jugendtreff), das es schon seit Februar 2006 in Pinsdorf gibt, werden 3-mal wöchentlich Jugendliche betreut. Ob Dart, Billard, Prävention und Bastel-Workshops, sportliche Veranstaltungen oder einfach zum Treffen von alten oder neuen Freunden! Das Jugendtreff bietet Jugendlichen von 12 bis 18 Jahre die Möglichkeit sich abseits der Erwachsenenwelt in beaufsichtigtem Rahmen miteinander zu treffen. Für Fragen, Hilfe und Anliegen der Jugendlichen ist immer ein/e ausgebildete Jugendarbeiter/in anwesend. Durch Beziehungsarbeit wird ein Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen aufgebaut, das die Voraussetzung für weitere inhaltliche Projekte und Beratung darstellt. Alle Angebote im Jugendtreff werden gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltet und durchgeführt.

Jugendtreff Pinsdorf

Steffelbauerstr 5

Jeden Montag, Donnerstag und Samstag Geöffnet von 17 bis 20 Uhr geöffnet!

Fotos: privat