Konzertabend im Kulturzentrum Lenzing

QUOTE

Am Beginn des Jubiläumsjahres „70 Jahre OÖBV Bezirk Vöcklabruck“ lädt die Bezirksleitung Vöcklabruck am dritten Jänner-Wochenende 2020 zu einem nicht alltäglichen Konzertabend in das Kulturzentrum Lenzing ein. So wird am Sonntag, 19. Jänner 2020 um 17:00 Uhr das breite Spektrum unseres Blasmusikwesens zu hören sein und sich dabei der musikalische Bogen von der traditionellen bis hin zur zeitgenössischen Musik spannen.

Im ersten Teil des Jubiläumskonzertes steht mit dem Bezirksjugendorchester Vöcklabruck (Leitung Michael Letter und Manuel Kofler) die blasmusikalische Jugend im Mittelpunkt. Hierbei kann man sich auf blasmusikalische Leckerbissen wie etwa die Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ von Gioachino Rossini, das „Concertino in Es-Dur op. 26“ für Klarinette und Orchester von Carl Maria von Weber (als Solistin wird die „prima la musica“ – Bundespreisträgerin Hannah Friedl aus Gampern fungieren) oder „Balkan Dance“ von Etienne Crausaz freuen.

Der zweite Konzertteil steht sodann ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Kein geringerer als Ernst Hutter (musikalischer Leiter der original Egerländer Musikanten) wird ein separat zusammengestelltes Auswahlorchester (in der Besetzung der Egerländer Musikanten) leiten und mit altbekannter sowie ganz neuer Egerländer Blasmusik begeistern. Darüber hinaus wird Hutter auch als Instrumentalsolist auftreten.

Die Moderation des Konzertabends liegt in den Händen von Bezirksobmann Ing. Alfred Lugstein sowie ORF Radio Oberösterreich Moderatorin Martina Kohlmann.

KONZERTKARTEN:

Diese sind von 09. Dezember 2019 bis zum 17. Jänner 2020 (12:00 Uhr) bei allen Mitgliedern des Bezirksjugendorchesters und der Bezirksleitung Vöcklabruck sowie der KARTENHOTLINE: 0664 3233629 (Vorverkaufsstellen) erhältlich; In Folge am Konzerttag ab 15:00 Uhr an der Kartenkasse im Kulturzentrum Lenzing.

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen:

freier Eintritt (kostenlose Platzkarten sind jedoch im Vorfeld über die Kartenhotline zu lösen)

Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene: VVK € 14,- / AK € 17,-

Zweifelsfrei ein würdiges Highlight zum 70-jährigen Bestandsjubiläum des OÖBV Bezirkes Vöcklabruck.

Die Bezirksleitung des OÖBV Bezirkes Vöcklabruck freut sich auf Ihren Besuch.

Foto: Ernst Hutterer