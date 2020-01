Laakirchner Birnstock-Stadtmeisterschaft 2020

Neuer Stadtmeister- Stammtisch Bader

Bei der am Samstag, 25. Jänner 2020 in der Gmundner Eishalle durchgeführten Laakirchner Birnstock-Stadtmeisterschaft kämpften 20 Moarschaften um den Stadtmeistertitel und den begehrten Wanderpokal.

Aufgeteilt in 2 Gruppen gab es viele sehr spannende Gruppenspiele. In den Finalspielen setzte sich die Moarschaft „Stammtisch Bader“ mit Franz Kienesberger, Franz Forstner, Leopold Spitzbart und Erich Eder durch. Die Silbermedaille ging an die Mannschaft „Drentas Boch“, den 3. Rang sicherten sich die Vorjahres-Stadtmeister „Sonntagschützen“.

Bei der Siegerehrung bedankten sich Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger und Sportreferent Dietmar Mottl für die gute Organisation des Turniers und zeigten sich glücklich, dass die Zusammenarbeit mit dem Sportreferat der Stadtgemeinde Laakirchen unter dem neuen ESV-Obmann Mario Schöfbänker so gut funktioniert. Anschließend wurden die Medaillen und der Wanderpokal übergeben.

Ergebnisliste und weitere Fotos auf www.laakirchen.at oder www.esv-laakirchen.at

Foto: privat