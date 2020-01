Lions Club Ischl trauert um Dir. Erich Bahn

Wenige Tage vor Weihnachten ist einer der profiliertesten Ischler Lions einem schweren Leiden erlegen

Wie groß die Wertschätzung für Dir. Erich Bahn war zeigte die unüberschaubar große Zahl an Trauergästen, die zum Requiem und zur Verabschiedung in die Ischler Stadtpfarrkirche gekommen waren. Erich Bahn war nicht nur ein leutseliger und volksnaher Mensch, er war vielmehr ein großer Förderer und Unterstützer unzähliger Vereine sowie kulturell, wirtschaftlich und karitativ tätiger Organisationen. Sein eigenes ehrenamtliches Engagement auf zahlreichen Ebenen war für viele Menschen beispielgebend, Erich Bahn war nicht nur ein kluger Taktiker und Stratege, ein erfahrener Manager, er war vor allem auch mit der Begabung ausgestattet, Menschen animieren und begeistern zu können.

Gebürtig aus Fornach trat er zunächst in den Landesdienst ein, wechselte 1971 aber zur Brauerei Zipf, die ihm bald die Leitung der Niederlassung Bad Ischl übertrug. Diesem Unternehmen blieb er sein Leben lang treu, avancierte in weiterer Folge zum Verkaufsleiter in Zipf, zum Verkaufsmanager der Direktion Oberösterreich und wirkte bis zu seiner Pensionierung 2005 schließlich als Verkaufsdirektor für Niederösterreich und das Burgenland am Standort Wieselburg.

Erich Bahn war als Gründungspräsident, Obmann oder Vorstandsmitglied bei zahlreichen Vereinen und Institutionen engagiert, etwa bei den Brauereimusikkapellen Zipf und Wieselburg, in der Industriellenvereinigung Niederösterreich und im Vorstand der Fachhochschulen St. Pölten und Wieselburg. Führte ihn sein berufliches Wirken auch in ferne Landesteile, so blieb er doch immer auch „seinem“ Bad Ischl eng verbunden: er war Gründungspräsident der ÖAMTC Ortsgruppe (1973) und des Ischler Faschingsvereins (1976) sowie Ehrenmitglied der Ischler Prangerschützen, die ihm beim traditionellen Altjahresschießen einen speziellen Salut widmeten. Nach der Pensionierung keine Spur von Ruhestand: nach Gründerin Ilse Janisch übernahm er 2013 die Leitung des Ischler Cent Marktes, bis 2017 setzte er zahlreiche nachhaltige Akzente für diese Sozialinstitution, die aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Unter der Obmannschaft von Erich Bahn wurde dem Ischler Cent Markt auch der Lions Nachhaltigkeitspreis 2015 verliehen.

Sein ganz besonderes Engagement galt dem Lionismus und seiner Tätigkeit im örtlichen Lions Club, in den er 1974 aufgenommen wurde und bei dem er sich 45 Jahre für die Hilfe an benachteiligten Mitmenschen eingesetzt hat. Zweimal leitete er den Club als Präsident (1979/80 und 2007/08), 1980 kam es unter seiner Leitung zu einer vier Wochen geöffneten Salzkammergut-Kulturpräsentation in Portogruaro, der italienischen Partnerstadt. Lange Jahre war er für die Organisation des Flohmarktes zuständig, sein Weitblick, sein Verhandlungsgeschick und sein Organisationstalent waren bei vielen Veranstaltungen äußerst hilfreich. Erich Bahn hielt auch viele gute Kontakte zu benachbarten und befreundeten Lions Clubs, 2013/14 fungierte er als „Guiding Lion“ bei der Clubgründung des LC Dachstein Welterbe.

Erich Bahns berufliches wie ehrenamtliches Engagement blieb nicht ohne Reaktionen, zahlreiche hohe Auszeichnungen wurden ihm verliehen: das Silberne Ehrenzeichen des Landes OÖ, das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wieselburg und die Goldene Kulturmedaille des NÖ Blasmusikverbandes. Lions International verlieh bereits 2012 an Erich Bahn den Melvin Jones Fellowship, die höchste Auszeichnung dieser weltweit tätigen karitativen Organisation und dazu weiters den Extension Award des Internationalen Präsidenten für seine Mitwirkung bei der Gründung des LC Dachstein Welterbe.

Der eigens für ihn komponierte „Direktor Erich Bahn Marsch“, bei der Trauerfeier gespielt von Musikern aus Wieselburg, Zipf und der Bürgermusikkapelle Bad Ischl war die letzte Referenz an einen charismatischen Familienmenschen, der sich über Jahrzehnte so vielseitig und selbstlos für das Wohl anderer Menschen eingesetzt hatte.

Der Lions Club gedenkt in großer Dankbarkeit seines verstorbenen Mitgliedes, seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. Dir. Erich Bahn wird im Lions Club Bad Ischl unvergessen bleiben.

Foto: © Lions Club-Reimair