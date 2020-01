Mit Jahreswechsel kam es zu personellen Erneuerungen an den Tourismusschulen Bad Ischl

Direktor Enengl: „Ich weiß die Schule in guten Händen“

„Schule funktioniert, weil Ihr eine großartige Arbeit leistet“. Mit diesen Worten zog sich im Rahmen der Weihnachtsfeier Dir. HR Mag. Klaus Enengl nach mehr als 18 Jahren von der Leitung der Tourismusschulen Bad Ischl in den Ruhestand zurück und dankte all seinen Wegbegleitern für die geleistete Arbeit und ihre Mithilfe bei zahllosen Projekten.

Der Abend war Schauplatz einer ganzen Reihe von Würdigungen und Verabschiedungen, denn mehrere KollegInnen wurden entweder an andere Schulen versetzt oder haben, so wie nun ihr Chef, in den letzten Monaten den aktiven Schuldienst beendet.Der künftige provisorische Leiter der Tourismusschulen MMag. Dr. Rudolf Schneeberger moderierte den Abend und konnte zunächst Dipl. Päd. Monika Hummer und Prof. Mag. Gunde Rabeder für die vielen Jahre ihres Wirkens in diesem Hause danken; sie unterrichten mittlerweile an anderen Schulen.

Zum Antritt ihres Ruhestandes wurde Prof. Mag. Brigitte Taferner (Englisch/Italienisch) ebenso gratuliert wie Dipl. Päd. Gottfried Hofer (Küche) und Dipl. Päd. Christian Stadler (Service und Bar). Den Urkunden mit „Dank und Anerkennung“ seitens des Bildungsministeriums folgten die besten Wünsche aller KollegInnen.

Schon in einem Monat wird das Führungsteam der Tourismusschulen weiter verändert, denn nur wenige Wochen nach seinem Direktor geht auch der langjährige Administrator Mag. Johannes Egger in den Ruhestand. Jener Mann, der „einfach immer schon da war“, wie Laudatorin Andrea Zirknitzer meinte, und der gut drei Jahrzehnte lang den Alltag von einst über 1.000 SchülerInnnen und rund 35 Klassen umsichtig gemanagt hatte.

Der gebürtige Linzer Klaus Enengl startete seine pädagogische Karriere als Lehrer für Englisch und Französisch am BG Wels und an der Modeschule Ebensee, engagierte sich in der Personalvertretung und war dort sowohl im Fachausschuss als auch im bundesweiten Zentralausschuss aktiv. Der vielseitige Allroundler (lizensierter Fußballtrainer, Gitarrenkurse und inzwischen auch Weinakademiker) übernahm dann im Herbst 2001 die Leitung der Tourismusschulen. Zu seinen SchülerInnen hatte er als Lehrer sowie als Direktor stets ein offenes Ohr und ein sehr positives Verhältnis, die Arbeit mit der Jugend habe ihn jung gehalten, so Enengl bei seiner Abschlussrede.

Als Direktor konnte er nicht nur zahlreiche Weiterentwicklungen initiieren, sondern auch als Mitglied von Lehrplankommissionen langfristige Weichenstellungen bewirken. Einstige Freigegenstände wie Barkeeper, Sommelier oder Käsekenner sind heute Teil des Regelunterrichtes, er hat Spanisch als Wahlpflichtfach eingeführt und dank seiner Umsicht gibt es nun an Tourismusschulen auch das Fach Kunst und Kultur, das dem kulturellen Reichtum unseres Landes Rechnung tragen soll. Höchst engagiert war Klaus Enengl auch in der Europavereinigung der Hotel- und Tourismusschulen AEHT, wo er als Schatzmeister, Vizepräsident und langjähriger Präsident den Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene und somit die Internationalität der Schuljugend gefördert hat.

An „seiner Schule“ hat es zahlreiche tolle Veranstaltungen gegeben, viele davon als Schülerprojekt organisiert; der Auftritt des über 60 MusikerInnen starken Salzburger Universitätsorchesters in der Aula ragt dabei besonders heraus. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ meinte der scheidende Direktor, „aber ich weiß, dass es der richtige Zeitpunkt ist und ich weiß meine Schule in guten Händen. Aber das hervorragende Essen im Restaurant 4 – das wird mir fehlen“. Die gesamte Schulgemeinschaft dankt Dir. HR Mag. Klaus Enengl aufrichtig für sein jahrzehntelanges und vielseitiges Engagement für die Tourismusschulen.Mag. Alfred Reimair

Fotos: TS-Reimair