Neujahrsschwimmen 2020

Bei strahlendem Winterwetter mit knapp unter 0° Lufttemperatur und ca. 6 ° Wassertemperatur trafen sich die Neujahrsschwimmer am Vormittag des 1. 1. am Strandbad in Untersee, Bad Goisern, um sich gemeinsam in die Fluten des Hallstättersees zu stürzen. Ca. 15 bestens gelaunte Schwimmer/-innen begrüßten so das neue Jahr vor einem Publikum von ca. 50 Frühaufstehern.

Das Alter der Schwimmer/-innen lag dabei zwischen beachtlichen 7 und ca. 67 Jahren. Die bereitgestellte Infrastruktur, ein Verpflegungszelt mit Tee und Keksen sowie die mobile Miet-Sauna von Alex Dygruber, Bad Ischl wurde dabei bestens angenommen.

Die Wasserrettung Bad Goisern dankt allen Helfern für Ihren Einsatz und den Sponsoren und Spendern für Ihre Zuwendungen sehr herzlich und freut sich schon jetzt auf die Neuauflage am nächsten 1.1.

Foto: privat