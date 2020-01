Parfumdiebe festgenommen

Nach der Festnahme von zwei Rumänen im Alter von 26 und 27 Jahren nach dem Diebstahl mehrerer hochpreisiger Parfums in Drogeriemärkten in Lenzing, Timelkam und Vöcklabruck, konnten nun weitere Diebstähle von Parfums im Zeitraum von 16. Jänner 2020 bis 24. Jänner 2020 in Bad Ischl, Peuerbach, Schwanenstadt und Altenmarkt im Pongau geklärt werden.

Auch in diesen Fällen stahlen die beiden Männer hochpreisige Parfums im Gesamtwert von über 2000 Euro. Die Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.