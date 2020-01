Pensionist bei Forstunfall schwer verletzt

Ein Pensionist wurde am Donnerstag bei einem Forstunfall schwer verletzt. Beim Fällen eines Baumes dürfte sich dieser verdreht haben und soll in Richtung des Pensionisten gefallen sein.

Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 16. Jänner 2020 gegen 15:20 Uhr in Sankt Georgen im Attergau alleine mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt.

Beim Fällen eines Baumes dürfte sich dieser verdreht und in Richtung des Pensionisten gefallen sein. Der 72-Jährige wurde vom Baumstamm mit voller Wucht im Bereich des Beckens getroffen und einige Meter weit weggeschleudert.

Der Mann konnte sich nicht mehr bewegen. Durch seine Hilferufe wurden andere Förster auf ihn aufmerksam, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Der 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und am Becken. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.