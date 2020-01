Schitouren- u. LVS-Kurs des Bad Ischler Alpenvereines

15 Teilnehmer nutzten letztes Wochenende das Angebot des Ischler Alpenvereines und nahmen beim Sicherheitstraining Schitouren teil. Nach einem Theorieabend fand am Samstag der praktische Teil der Ausbildung statt. In der Riesen und am Mitterberg bei Tauplitz wurde in Kleingruppen die Handhabung von LVS-Geräten, Sondieren und Anwendung der Notfallausrüstung geprobt.

Das richtige Verhalten im Gelände, die Interpretation des Lawinenlageberichtes und die Anwendung der Standardmaßnamen der „Stop or Go“ Methode wurden dabei sehr realistisch geübt. Man freut sich, dass viele Skitourengeherinnen und Skitourengeher und vor allem viele Junge das Angebot des Alpenvereines nützen, um hier die nötigen Fähigkeiten zu erlernen, sichere Schitouren machen zu können.

Foto: privat