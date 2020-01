Stadtgemeinde Laakirchen bietet Sommerbetreuung

Die Stadtgemeinde Laakirchen bietet auch heuer für Volkschulkinder in der Zeit von Montag, 13. Juli bis Freitag, 28. August 2020 und Kindergartenkinder von Montag, 3. August bis Freitag 28. August 2020 eine Sommerbetreuung an. Vorrangig werden Kinder mit Hauptwohnsitz in Laakirchen betreut, bei freien Plätzen werden jedoch auch auswärtige Kinder und Kinder bis zum 12. Lebensjahr aufgenommen. Auch Kindergartenkinder mit Integrationsbedarf können bei adäquatem Personal den Sommerkindergarten besuchen (begrenzte Plätze und verkürzte Öffnungszeiten).

Für Kindergartenkinder ab dem 30. Lebensmonat ist die Betreuung bis 13 Uhr kostenlos – danach ist ein einkommensabhängiger Elternbeitrag zu bezahlen. Die Betreuung von Volksschulkindern ist kostenpflichtig und es wird pro Woche für den halbtägigen Besuch € 31,00 für den ganztägigen Besuch € 42,00 vorgeschrieben.

Bei Bedarf melden Sie sich in der Bürgerservicestelle bei Frau Bogojević unter (07613) 8644 DW 222 Anmeldeschluss: Freitag, 06. März 2020

Nähere Infos unter www.laakirchen.at