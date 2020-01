Vortrag „Uganda“

Visite zu den Projekten von Ahudefo Austria – Referenten: Max Groiß, Dr. Klaus Kritzinger

Max Groiß und Klaus Kritzinger berichteten letzten Mittwoch im Zuge einer Bildungswerkveranstaltung über Ihren erneuten Besuch in Mbarara in Uganda. Das Ziel waren die Waisenhäuser Shalom und House of Love sowie die Schulen in Wizi und Karama, die von Ahudefo Austria unterstützt werden. Sie erzählten über die Fortschritte im Ausbau der Infrastruktur.Es entstehen dabei solide Häuser samt kompakter Einrichtung genauso wie die nötigen Sanitäreinrichtungen, Schlafplätze und auch Küchen, mit denen die Kinder versorgt werden.

Sie erhalten auch zusätzliche Unterstützung aus Österreich in Form von Patenschaften für die Waisenkinder. Diese bekommen in der Community eine Heimat, eine gute Grundversorgung sowie eine solide Schulausbildung. Alles Annehmlichkeiten, die in Uganda in keiner Weise selbstverständlich sind. Schon gar nicht für Waisenkinder, die normalerweise am Rande der Gesellschaft ihr Dasein fristen müssen und wenig Chance auf ein lebenswertes Leben bekommen. Max Groiß betonte bei seinen Ausführungen, dass jeder Euro, der gespendet wird, zu 100% dem Projekt zu Gute kommt. Dies ist nur möglich, weil der ganze Verein Ahudefo ehrenamtlich betrieben wird und selbst die Kosten für die Reise von den Mitgliedern selbst getragen werden.

Die Mitreisenden, Johann Staufer und Hanna Kritzinger berichteten ebenfalls begeistert über die herzliche Aufnahme durch die Leute in Uganda. Vor allem Hanna war angetan von der Herzlichkeit und der Fröhlichkeit der Kinder. Die zahlreichen Besucher lauschten interessiert den Ausführungen und zum Abschluss wurde noch bei dem einen oder anderen Getränk angeregt über das Erfahrene gesprochen.

Foto: Erasmus Grünbacher