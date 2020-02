12-Jähriger in Westbahn bedroht und ausgeraubt

Ein Unbekannter bedrohte am 15. Februar 2020 gegen 10:26 Uhr einen 12-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land in der Westbahn 906 durch das Ansetzen eines Klappmessers an den Bauch und forderte die Herausgabe sämtlicher Wertgegenstände.

Der Bub übergab dem Täter sein Handy und seine Smart Watch. Danach verschwand der Täter mitsamt der Beute unerkannt.

Täterbeschreibung

Ca. 20 Jahre alt, ca. 170 – 180 cm groß, schwarze Haare, nach hinten gegelt – seitlich ganz kurz, leichte Pickel im Gesicht, schmale Statur, sprach mit ausländischem Akzent. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit diversen Nähten, graue Jeans, schwarze Schuhe.

Hinweise zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter der TelNr. 059133 4160