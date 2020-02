UPDATE: Vermisster 21-Jähriger ist wohl auf

UPDATE: In Laakirchen und Ohlsdorf wurde nach einem 21-Jährigen gesucht. Der junge Mann war seit dem Abend des Faschingsdienstags abgängig. Heute Mittag kam dann die erlösende Nachricht: Der junge Mann sei wohlauf. Die Suchaktion konnte draufhin beendet werden, hinterlässt jedoch Kopfschütteln bei den Einsatzkräften.

Nachdem bereits am Mittwoch in Altmünster nach einem Mann gesucht wurde, der von einer Faschingsveranstaltung nicht mehr nach Haus zurückgekehrt ist, lief erneut eine Suchaktion. Der 21-Jährige wurde im Bereich Laakirchen beziehungsweise Ohlsdorf vermisst.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten im Raum Laakirchen nach dem 21jährigen, der seit einer Faschingsfeier am Dienstagabend vermisst wurde. Auch ein Unfall in der Traun, die im Suchgebiet liegt, wurde befürchtet. Am Vormittag erfolgte daher auch die Alarmierung von Wildwasserrettern und Tauchern der Wasserrettung, die Zusammen mit Feuerwehrtauchern und Suchhunden des Roten Kreuzes und der Rettungshundebrigade den Fluss absuchen sollten.

“Konnte Handy nicht benutzen”

Gegen Mittag erfolgte das Einsatzstorno, der Gesuchte hatte sich wohlbehalten gemeldet, erst nach 2 Tagen, da er sein Handy nicht benutzen konnte.

Kopfschütteln bei den Einsatzkräften

Wenn eine gesuchte Person bei einer Vermisstensuche gesund gefunden wird, ist das natürlich der bestmögliche Ausgang eines derartigen Einsatzes. Die Freude darüber ist auch bei den Einsatzkräften groß, trotzdem bleibt ein leichtes Kopfschütteln über die Unvernunft, nachdem der junge Mann seine Freunde und Verwandten 2 Tage um sein Leben bangen lies.

Die zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen der beteiligten Einsatzorganisationen kehren zurück zu ihren Familien und ihrer Arbeit. Seitens der Wasserrettung waren 6 WildwasserretterInnen und 2 TaucherInnen vor Ort, weitere waren am Weg zum Einsatzort.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber