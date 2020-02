33. int. SPARKASSEN Hallstättersee-Rundlauf

Am 26.04.2020 findet zum 33. Mal in Folge unser Halbmarathon rund um den Hallstättersee, mit Start/Ziel in Hallstatt, statt.

Egal, ob Sie bereits ein alter „Laufhase“ sind und regelmäßig an dem Lauf mit den gewohnten Standards teilgenommen haben, oder Sie sich als Einsteiger für einen Marathonlauf vorbereiten und zuerst einmal Luft bei einer großen Laufveranstaltung „schnuppern“ wollen.

Chip-Zeitmessung, Kilometerbeschilderung, Verpflegung und andere Standards unserer Veranstaltung, kombiniert mit begeisterter Atmosphäre und dem Flair des Salzkammergutes, machen den Lauf zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden Freund des Laufsports!

Auch in diesem Jahr bietet man die direkte Anmeldemöglichkeit online über unsere Webseite www.hallstatt-seerundlauf.at an.

Kurzinfos:

Datum: 26. April 202

Start: 10.05 Uhr

Ort: 4830 Hallstatt

Strecke: 1/2Marathon, 21.097km