Beschäftigte der Lebenshilfe werden zu Lehrern

Vier Beschäftigte der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl besuchten die Volksschule Concordia Bad Ischl, um 17 Schüler*innen in die Kunst des Tonarbeitens einzuweisen. Jeden Dienstag sind Interessierte eingeladen, im Otelo gemeinsam mit Beschäftigten der Lebenshilfe mit Ton zu arbeiten und sich von ihnen die Kunst des Modellierens und Formens näherbringen zu lassen. Da die Kapazität im Otelo für 17 Schüler*innen nicht ausreichte, wurde der Keramikkurs kurzerhand in der Volksschule abgehalten.

Michael Schneidinger, Samir Kapic, Christian Leitner und Alexandra Stadler übernahmen dabei die Lehrerfunktion und leiteten die Schüler*innen dabei an, Keramik-Wackelschälchen zu formen. „Es war eine völlig neue Erfahrung für die Schüler, von Menschen mit Beeinträchtigung instruiert zu werden. Sie haben diese Erfahrung sehr positiv aufgenommen“, so Mag.a (FH) Regina Nußbaumer, Leiterin der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl. Sobald die Werke gebrannt wurden, steht daher bereits ein zweiter Termin an: Die Beschäftigten des Keramik-Malcafés werden ebenfalls in die Volksschule Concordia kommen, um die Schüler*innen dabei zu unterstützen, die gestalteten Tonobjekte zu dekorieren und zu bemalen.

Foto: Lebenshilfe Oberösterreich