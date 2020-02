Frauenfilmabend der Grünen Frauen Bezirk Vöckla-bruck

Anlässlich des internationalen Frauentages laden die Grünen Frauen am Dienstag, den 10. März 2020 in die Lichtspiele Lenzing

Heuer steht die deutsche Komödie „Eine heiße Nummer 2.0“ auf dem Programm. Auch in diesem Teil wollen die drei Hauptdarstellerinnen dem Ort auf unkonventionellem Weg aus der Patsche verhelfen. „Manchmal greifen Frauen zu unerwarteten Mitteln. Manchmal braucht es großen Mut, die eigenen Grenzen zu überwinden,“ so Claudia Hauschildt-Buschberger, Bundesrätin und Bezirkssprecherin der Grünen im Bezirk Vöcklabruck. „An diesem Abend steht die Solidarität unter Frauen im Vordergrund. Wir wollen gemeinsam unser Frau-Sein und unsere Stärke feiern. Jede Frau braucht ihren Platz in der Gesellschaft, unabhängig von Alter, Religion oder Lebensweise.“

Am 10. März 2020, um 20.00 Uhr in Lenzing

Der Eintritt ist frei, der Reinerlös des Abends geht an das Lerncafé der Caritas Vöcklabruck und an eine alleinerziehende Mutter. Vor und nach dem Film gibt es einen Sektempfang im Kinofoyer.

Eine Veranstaltung der Grünen Frauen Bezirk Vöcklabruck.

INFOS ZUM FILM:

EINE HEISSE NUMMER 2.0

Komödie, Deutschland 2018, 92 Minuten. DarstellerInnen: Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass, Bettina Mittendorfer, Matthias Ransberger, Franziska Schlattner. Regie: Rainer Kaufmann.

INHALT:

In Marienzell ist der Wurm drin: Die Leute ziehen weg, die Touristen kommen nicht mehr, es gibt keine Arbeit und keine Kinder. Niemand interessiert sich mehr für das Dorf, denn ohne High Speed Internet ist man heutzutage abgeschrieben, quasi ein niemand. Doch eine schnelle Leitung ist nicht in Sicht: Zu wenig Einwohner und zu hohe Kosten. Während die Männer sich erfolglos durch die Landschaft graben, um die Kabel selbst zu verlegen, haben die Freundinnen Waltraud (Gisela Schneeberger), Maria (Bettina Mittendorfer) und Lena (Rosalie Thomass) eine ganz andere Idee: Das große Preisgeld beim Tanzwettbewerb im benachbarten Josefskirchen! Eine heiße Sohle aufs Parkett legen und mit dem Gewinn die teure Internetleitung anzahlen – das wäre gleichzeitig noch die beste Werbung für Marienzell! Aber das Trio hat die Rechnung ohne Moni (Franziska Schlattner) gemacht, denn die intrigante Frau des Bürgermeisters will das Preisgeld mit ihrem „hochanständigen“ Trachtenverein ebenfalls abräumen …

Foto: privat