Goldregen für die Lenzinger Kickboxer

Bei der Landesmeisterschaft in Grieskirchen gingen 19 von 22 Landesmeistertiteln an die Lenzinger Kickboxer. Eine schier unglaubliche Erfolgsbilanz. Zusätzlich erkämpften sich die Lenzinger 5 OÖ Meistertitel in der Nachwuchsklasse und Grüngurtklasse. Die zwei Nachwuchsklassen U13 dominierten die Lenzinger Pascal Walsch und Dominic Lamplmair. Zwei OÖ Meistertitel erkämpften sich Friedrich Hufnagl und Daniel Gruber. Gleich 4 Landesmeistertitel holte Jasmin Jung -50kg / -55kg jeweils in Pointfight und Leichtkontakt. Antonia Hufnagl holte ebenfalls 4 Landesmeistertitel -60kg / -65kg in Pointfight und Leichtkontakt.

In Leichtkontakt besiegte sie die Bosnische Kämpferin Samardzic Sanja, die unter anderem schon gegen die mehrfache Profi-Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen, Christine Theiss gekämpft hat. Es handelte sich um zwei ausgeglichen, harte und spannende Kämpfe, welche Antonia jeweils für sich entscheiden konnte. Drei Landesmeistertitel gingen an Höflinger Philipp, der nach einer längeren Beruflich bedingten Pause wieder zu uns zurück gekehrt ist, und gleich bei seinem ersten Turnier eine spitzen Leistung bot.

Ebenfalls 3 Landesmeistertitel konnte sich unser frisch gebackener Papa Appeltauer Sascha erkämpfen. Er dominierte seine jeweiligen Gewichtsklassen. Der erst 17 jährige Lenzinger Meho Cankovic konnte sich jeweils im Finale gegen den Vizestaatsmeister Philip Brunner (ASKÖ Bad Schallerbach) durchsetzen. Mit diesen Kämpfen konnte er sein Talent unter Beweis stellen. Daniel Santiago Hornsby holte unerwartet nach längerer Verletzungspause auf Anhieb zwei Landesmeistertitel. Auch unser Co-Trainer Almir Cankovic stellte sein gutes Auge und Schnelligkeit trotz seines Alters unter Beweis und holte sich einen Landesmeistertitel.

Der ATSV Lenzing erkämpfte sich auch noch 8 Vizelandesmeister diese gingen an: 2x Jason Langner, 2x Andreas Langner, 1x Friedrich Hufnagl, 1x Philipp Höflinger, 1x Almir Cankovic und 1x Daniel Santiago Hornsby. In dem 25 jährigen bestehen ist dies die beste Ausbeute bei einer Landesmeisterschaft.

Foto: privat