Kabarett mit Weinzettl & Rudle „zum x-ten Mal“

Mittwoch, 04. März 2020, 20:00 Uhr, Kulturzentrum ALFA Laakirchen – Steyrermühl

Weinzettl & Rudle beißen sich in ihrem neuen Programm „zum x-ten Mal“ am zähen Pärchenalltag die Zähne aus. Die Beziehungs-Stolpersteine werden nicht weniger, die Hürden nicht kleiner und die Themen nicht neuer. Aber all das kann die beiden nicht bremsen. Also, zum x-ten Mal:

„Wie schwer ist das bitte? Wenn er den schmutzigen Teller schon vom Wohnzimmer in die Küche bringt, kann er ihn doch auch gleich in den Geschirrspüler stellen, statt nur darauf!“

„Wieso glaubt er, wenn er rohes Fleisch auf den Griller legt, dass man das schon „kochen“ nennt?“

„Warum nimmt sie die Fernbedienung überhaupt in die Hand wenn sie doch niX anderes damit macht, als die Programmreihenfolge durcheinander zu bringen?

Jede x-beliebige Beziehung kämpft mit eXtremen Nichtigkeiten und Weinzettl & Rudle werden nicht müde, darüber zu berichten, auch zum x-ten Mal. Weinzettl & Rudle – Das 10. Programm, x-fach ausgezeichnet!

Kartenvorverkauf in der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Laakirchen, Tel.: (07613) 8644 DW 311-313 sowie unter www.oeticket.at . Nähere Infos unter www.laakirchen.at

