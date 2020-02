Wilfried Fischer berichtet:

Ein Tag wie aus dem Bilderbuch, Kaiserwetter – was bietet sich an? Ab auf die Piste, so sollte man meinen: Nein, ich mache einen „Kurzbesuch“ im Cumberland Wildpark Grünau

„Kurzbesuch“, was soll man angesichts der Vielfalt im Wildpark verstehen? Na Ja, die Hälfte des Parks, die ich besucht habe und auch in Bildern festgehalten habe. Der Bär, der Waldrapp, die Enten und vieles mehr an Tieren, wo es sich lohnt das Verhalten zu beobachten.

Foto: Wilfried Fischer