Landescup in Bad Goisern fest in heimischer Hand

Sigrun Kleinrath 2. bei ÖM-Jugend in Eisenerz, Lis Raudaschl siegt bei den Damen

Und wieder einmal meinte es der Wettergott mit dem SV Goisern als Veranstalter der beiden Bewerbe des OÖ. Landescups nicht wirklich gut. Warmes Wetter und Regen drohten das bisschen Schnee, das mühsam an der Kalmbergschanze aufgeschichtet worden war, wieder verschwinden zu lassen, aber mit viel Einsatz der Eltern der NordicSkiteam Salzkammergut- Athleten konnte wieder ein tolles Skisprungfest gefeiert werden. Aufgrund der Wettervorhersage für Sonntag entschied man sich, alle Bewerbe am Samstag auszutragen. Somit gab es ein sehr dichtes Programm und viele

Ergebnisse:

Bei den Kindern 1 siegte an beiden Tagen Adrian Kronnerwetter vor seinem Teamkollegen David Rubinigg. Cordula Resch belegte beim ersten Bewerb auf der kleinen Schanze in Goisern Rang 4 und beim zweiten Bewerb tauschte sie mit ihrem Vereinskollegen Florin Konnerwetter den Platz und wurde Dritte. Florin wurde Dritter und Vierter.

In der Kinderklasse 2 siegte zweimal Luca Grieshofer. Simon Steinbacher wurde Vierter und Dritter. Simon Gaisberger belegte jeweils Rang 5 und Gabriel Führer Rang 6.In der Schülerklasse 1 wurde Raphael Lippert zweimal Dritter, Nico Koller belegte zweimal den 6. Platz und Christopher Kain schaffte die Ränge 7 und 10.

Jakob Peer belegte in der Schülerklasse 2 Rang 2 und bei den Schülerinnen siegte Elisa Deubler bei beiden Bewerben. An diesem Wochenende wurden in Eisenerz (Steiermark) die ÖM der Jugend im Sprunglauf und in der Nordischen Kombination ausgetragen. Bei den Juniorinnen belegte Kathi Ellmauer den 5. Rang. In der Damenklasse eroberte Lis Raudaschl den Sieg. In der Nordischen Kombination verpasste Nikolaus Mair als Fünfter mit geringem Zeitabstand das Podest knapp. Sigrun Kleinrath erreichte mit Bestzeit im Langlauf den Vizemeistertitel.

Foto: privat