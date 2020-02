Leiche von vermisstem Mann im Traunsee entdeckt

In Altmünster standen die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag bei einer Suchaktion nach einem Abgängigen im Einsatz. Der Mann wurde tot im Traunsee gefunden.

Der vorerst abgängige Mann, soll ersten Informationen zufolge am Abend des Faschingsdienstags ein Faschingsgschnas besucht haben. Der eigentlich sehr zuverlässige Mann erschien am Mittwoch auch nicht an seinem Arbeitsplatz, seither galt er als abgängig.

Groß angelegte Suchaktion

Die Einsatzkräfte starteten Mittwochnachmittag eine großangelegte Suchaktion, mit fünf Feuerwehren, 16 Suchhunden sowie der Polizei, weil ein Unfall am Heimweg von der Veranstaltung nicht ausgeschlossen werden konnte.

Traurige Gewissheit, dass der Mann vermutlich am Heimweg verunglückt sein dürfte, herrschte dann am frühen Abend, als die Einsatzkräfte die Leiche des Abgängigen bei Altmünster im Traunsee entdeckten. Die Ermittlungen waren am Abend noch nicht abgeschlossen.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber