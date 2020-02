Mauthausen Komitee verschenkt Lektüre an Stadtbücherei

Zwei Bücher, die sich mit dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und seinen Nebenlagern beschäftigen, wurden im Jänner vom Obmann des Mauthausen Komitees Vöcklabruck, Frederik Schmidsberger, an die Stadtbücherei übergeben. Die Leiterin der Bücherei, Frau Elke Groß, freute sich über den Zuwachs.

Mauthausen als Comic

Als Francisco Aura Boronat von einem Comiczeichner kontaktiert wurde, weil dieser seinen Aufenthalt als junger Mensch im KZ Mauthausen in Comicform darstellen wollte, war er anfangs dagegen. Würde das gezeichnete das Grauen, das er als Häftling erlebt hat nicht verniedlichen? Letzendlich entschied er sich dann aber doch dafür. Dem Zeichner und Theaterautor Jordi Pedro ist es gelungen, in berührenden Bildern die Geschichte zu erzählen. „Auch ich war anfangs skeptisch beim Lesen, wurde aber letztendlich überzeugt, dass man das Buch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen soll“, so Frederik Schmidsberger vom Mauthausen Komitee.

V2-Raketen im Brauereikeller

Das zweite Buch, welches mit Unterstützung eines Leaderprojektes 2018 entstanden ist, trägt den Titel „V2-Raketen im Brauereikeller“. Cyril Mallet beschreibt darin das Leben und Sterben im KZ Redl-Zipf von 1943 – 1945.

Beide Bücher sind ab sofort in der Stadtbücherei Vöcklabruck erhältlich. Diese ist Montag, 8.00 – 18.30 Uhr, Mittwoch und Freitag, 8.00 – 18.00 Uhr und Samstag, 9.00 – 11.00 Uhr geöffnet.