Mondseelandcup – 3 Vereine – 3 Rennen

Charity Rennen für Gabriel

Am 25.01.2020 wurde das Charity Rennen für Gabriel durchgeführt. Danke an die Gemeinde Thalgau Herrn Bürgermeister Grubinger Johann für die Unterstützung. Es freut, dass einige Läufer vom Skiklub Thalgau beim Rennen in der Gästeklasse dabei waren.

Die Tombola mit vielen tollen Preisen war großartig. Zum Hauptpreis – 2 Wochenend Tribünen Tickets für Formel 1 Spielberg – darf man Strobl Christoph gratulieren.

Bei der Endsiegerehrung im Gasthaus Stabauer Oberwang wurde anlässlich des Charity Rennens für Gabriel der Scheck an die Familie übergeben. Man wünscht Gabriel und seiner Familie alles Gute. Danke an alle Sponsoren, den Innerschwandner Frauen und Goldhaubenfrauen Zell/Moos für Ihre Unterstützung bei unserer Veranstaltung, sowie an alle Läufer, welche beim Charity Rennen

teilgenommen haben.

Man bedankt sich bei den Bürgermeister/in der Mondseelandgemeinden für die Unterstützung des Mondseelandcups. Ein besonderer Dank gilt für die Hilfsbereitschaft in den Mondseelandgemeinden. Es ist einfach überwältigend zu sehen, wie groß der Zusammenhalt ist, wenn Hilfe gebraucht wird.

Foto: privat