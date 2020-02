Nach Nacht am Berg, Wanderer aus Felswand gerettet

Eine Wanderung am Ebenseer Spitzlstein wurde am Sonntag einem Tschechen, wie berichtet, zum Verhängnis. Eine Rettung war erst Montagmorgen wegen des starken Sturms möglich. Der Mann musste am Berg ausharren.

Nachdem der verunfallte Bergsteiger in der Nachtzeit in mehreren Telefonaten immer wieder über den Einsatzablauf informiert wurde, begannen die Retter am 24. Februar 2020 um 6 Uhr einen neuerlichen Rettungsversuch. Dieser war um 7:30 Uhr erfolgreich. Der Hubschrauber der Flugpolizei rettete den Mann mit einem variablen Tau aus der Wand und brachte ihn ins Tal. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Gmunden gebracht.

Zuvor hatte er geplant von der Mairalm über den Spitzlstein nach Ebensee zu gehen. Auf dem sogenannten Daxnersteig verließen ihn jedoch die Kräfte und er entschloss sich in einer Seehöhe von etwa 700 Meter auf direktem Weg nach Ebensee zu gehen. Aufgrund des unwegsamen Geländes war das aber nicht möglich und der 33-Jährige stürzte über zwei kleine Felsabbrüche. Dabei verlor er seinen Rucksack und seine Brille, woraufhin er nicht mehr weiter konnte. Dadurch war er doch nicht so gut ausgerüstet, wie zunächst angenommen, sondern hatte nur eine leichte Überjacke und eine Haube zur Verfügung.

Quelle: LPD OÖ