Das Warten hat ein Ende. Am Samstag den 15. Februar 2020 ist es wieder soweit, die neueste Ausgabe der Oatna Faschingszeitung erscheint.

Mit Spannung erwartet wird die Ausgabe des Jahres 2020. Die Redakteure haben auch heuer wieder gnadenlos die lustigen und amüsanten Hoppalas des letzten Jahres festgehalten.

In Reimform gebracht und auch zeichnerisch festgehalten sorgen sie für Unterhaltung. Rund 60 Austräger sind in allen Ortschaften von Bad Goisern unterwegs um sie in jeden Haushalt zu bringen.

Restexemplare der Faschingszeitung können ab Montag 17. Februar in Goiserer Trafiken gekauft werden. Auswärtige Interessenten können die Faschingszeitung auch per E-Mail unter office@ffagatha.at zum Preis von 3,40 EUR, zuzüglich Versandkosten, bestellen. Der Versand erfolgt ab 18. Februar.

Der Reinerlös aus dem Verkauf der Faschingszeitung dient der Anschaffung von Feuerwehrgerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr St. Agatha.

Foto: privat