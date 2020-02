Schwerer Arbeitsunfall in Traunkirchen

Durch die Zwischendecke eines Wohnhauses in Traunkirchen am Mühlbachberg stürzte ein Bauarbeiter aus bisher ungeklärter Ursache am späten Donnerstagvormittag.

Aufgrund der vermuteten Wirbelsäulenverletzung forderte der Notarzt zur patienten-schonenden Rettung die Unterstützung der Feuerwehr an. In Abstimmung mit dem Notarztteam hoben die Einsatzkräfte der Wehren Traunkirchen und Altmünster den Verunglückten mit der Teleskopmastbühne der FF Altmünster aus dem Obergeschoß des Rohbaus. Anschließend wurde der Patient zur weiteren Behandlung vom Roten Kreuz ins Salzkammergutklinikum Gmunden gebracht.

Bericht und Fotos: www.feuerwehr-altmuenster.at