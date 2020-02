Skifahrerin stürzte am Mittagkogel in Doline

Eine 23-Jährige ist am Samstag in Obertraun kopfüber in eine Doline gestürzt. Ihr Glück, sie bleib in den Latschen hängen.

Die 23-jährige deutsche Urlauberin war am 22. Februar 2020 mit einer Gruppe Skifahrern in der Freeridearena in Obertraun unterwegs. In der Nähe des Mittagkogels fuhr sie von der Gruppe getrennt eine eigene Spur. Die Frau stürzte dabei kopfüber in eine Doline. Sie blieb mit ihren Schiern an einer Legföhre hängen.

Bergrettung und Notarzthubschrauber im Einsatz

Als der Notarzthubschrauber eintraf, hing sie noch immer kopfüber in der Doline. Durch eine rasch eingeleitete Rettung im Zusammenwirken vom Team des Notarzthubschraubers und der Bergrettung Obertraun, gelang es die Schifahrerin aus ihrer misslichen Lage unverletzt zu retten.

Quelle: BRD Obertraun / Symbolfoto: ÖAMTC