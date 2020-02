Spendenaktion für die Kinderkrebsforschung im St. Anna Kinderspital

Die Freunde der Bräuwiese – Goßzügige Spender

Bereits zur Tradition geworden, ist die alljährliche Weihnachtsfeier mit Spendenaktion auf der Bräuwiese in Traunkirchen, die immer am letzten Montag vor den Heiligen Abend stattfindet. Obwohl das Wetter diesmal nicht so rosig war, kamen dennoch viele Gäste vorbei und brachten die positive Stimmung mit.

„Gemeinsam mit den Gästen haben wir den Spendenkrug geleert und gezählt.“ so Marion Mittendorfer. Insgesamt kam ein Betrag von 3.014,95 Euro für die Kinderkrebsforschung des St. Anna Kinderspital. Zusätzlich hat sich die Glöcklergruppe „Röd-Pass“ ebenfalls an der Spendenaktion beteiligt und mit einem Betrag vom 600.- beigetragen.

Eine schöne Idee von den Wirtsleuten Marion und Fritz Mittendorfer: „Danke an alle, die uns immer wieder bei dieser Aktion unterstützen!“

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer