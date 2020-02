Starker Auftritt im Ski-Landescup

Am Wochenende 08./09.02.2020 war es wieder soweit, es war Landescupzeit. Im Rahmen des OÖ Kids Cups standen zwei RSL Rennen am Programm. Samstag: U8 – U12 am Kasberg / Ochsenboden; Sonntag U10 – U12 am Hochficht / Zwiesel

Rosa Bauer (Jg. 2012) konnte den höchst selektiven Lauf am Ochsenboden in gewohnter Manier für sich entscheiden, feierte in dieser Rennserie Ihren vierten Siege en suite und verteidigte somit das rote Trikot der Gesamtführenden. Anton Bauer (Jg. 2008) versäumte am Kasberg nur knapp das Podest, legte aber am Hochficht einen Zahn zu und erreichte dort den 3. Gesamtrang. Felix Hörhager (Jg. 2009) haderte am Hochficht etwas mit der vergebenen Chance auf den Sieg, freute sich am Ende aber ebenfalls über den 3. Platz in seinem Jahrgang.

Am Ende war es ein sehr erfolgreiches Wochenende für die heißen Eisen aus Bad Goisern, die sich bereits allesamt in OÖ Spitze etabliert haben!

Foto: privat