UHS Bad Ischl goes „The Nightrace“ Schladming

Am 28. Jänner 2020 sind mehr als 90 SchülerInnen aus Bad Ischl und Hallstatt gemeinsam zum Nightrace nach Schladming gefahren. Organisiert wurde der Ausflug von der UHS Bad Ischl. „Neben den zahlreichen lehreichen Seminaren und Workshops, stehen Spaßevents, wie die beliebte Fahrt zum Nightrace natürlich auch auf der Programmliste.“ meint Johanna Gehwolf, Obfrau der UHS Bad Ischl. „Es ist eine gute Sache, der Ausflug beginnt schon bei der gemeinsamen Anreise im Bus, wo man sich gut über Aktuelles austauschen kann und die Vorfreude auf das Rennen untereinander teilt.“, sagt Peter Markovic, Geschäftsführer der Ortsgruppe.

Für viele Schülerinnen und Schüler ist dies ein Startschuss ins neue Jahr gewesen, wie der Schüler Marcell Serdar der HAK Bad Ischl berichtet: „Ich möchte mich bei den Veranstaltern, bei Johanna und Peter bedanken, die uns diese Einblicke heute ermöglicht haben.“ Es war eine gute Veranstaltung für ein Get-Together mit Schülern und für eine Stärkung der Gemeinschaft des Schulstandorts Bad Ischl! „Ich hoffe die Anreise wird nächstes Jahr wieder so gut organisiert und es ist erneut möglich gemeinsam mit vielen Schülern aus Bad Ischl und Hallstatt nach Schladming zu fahren.“, meint David Curic, Schüler der HAK Bad Ischl, der zum zweiten Mal den Weg mit der UHS nach Schladming gefunden hat!

Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größte Schülerorganisation Oberösterreichs und handelt nach dem Motto „Service.Vertretung.Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhere SchülerInnen in Oberösterreich eine seriöse Vertretung in allen Schulfragen dar. Die UHS OÖ stellt im Schuljahr 2019/20 die drei Landesschulsprecher in der Landesschülervertretung und hält dort 24 von 24 Mandaten.