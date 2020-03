Gottesdienste in Vöcklabruck abgesagt

Liebe Kirchenbesucherin, lieber Kirchenbesucher! Die Gottesdienste sind bis 3. April 2020 in Vöcklabruck abgesagt.

Aufgrund der von der österreichischen Bundesregierung beschlossenen Vorgaben zu den Präventionsmaßnahmen bezüglich des Corona-Virus, gibt es nun auch einen Erlass des Diözesanbischofs zur Anwendung der Präventionsmaßnahmen im Bereich der Katholischen Kirche in Oberösterreich. Diese vorläufigen Anordnungen sind ab sofort für alle verbindlich, bis nötigenfalls noch weitreichendere Maßnahmen getroffen werden müssen.

Öffentliche Gottesdienste können entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im kleinen Rahmen abgehalten werden, das heißt: Nicht mehr als 100 Personen in einem geschlossenem Raum! Laut Bischof Manfred Scheuer sollen Personen der Corona-Risikogruppe, insbesondere Menschen mit höherem Lebensalter oder Vorerkrankungen ermutigt werden, sich besonders zu schützen und ihr Verhalten in dieser Zeit dementsprechend anzupassen.

Aus diesem Grund dispensiert der Diözesanbischof nun von der Sonntagspflicht, sollte aufgrund der Maßnahmen eine Teilnahme am Sonntagsgottesdienst nicht möglich oder angeraten sein. Damit wird aus diesem Grund ein Fernbleiben gewissensmäßig gestattet, jedoch zugleich auf das private Gebet im Familienkreis oder die Möglichkeit der in den Medien übertragenen Gottesdienste hingewiesen. Abgesagt sind die Sonntagsgottesdienste und Vorabendmessen und der Gottesdienst am Dienstag im Seniorenheim.

Abgesagt sind auch die Friedensgebete, der für 1. April vorgesehene Abend der Barmherzigkeit und die an den Mittwochabenden geplanten Kreuzwegandachten (in Rücksicht auf die älteren Personen). Bis auf weiteres aufrecht bleiben die Wochentagsgottesdienste am Mittwoch und Freitag.

Für weitere aktuelle Informationen (und Vorschläge für Gebete zu Hause) verweisen wir Sie auf die Hompage der Diözese Linz und auf die Homepage der Pfarre Vöcklabruck www.dioezese-linz.at/voecklabruck

Symbol-Foto: privat