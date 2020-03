Corona-Fall in Gschwandt

Die Gemeinde Gschwandt hat einen Corona-Fall zu vermelden. Die Behörden sollen bereits Quarantäne-Maßnahmen ergriffen haben.

“In Gschwandt haben wir leider auch einen aktuellen Coronafall. Die Behörden haben bereits Quarantäne Massnahmen ergriffen. Ebenso wurden Teilnehmer einer Reisegruppe nach Tirol (Sie waren aber nicht in den gesperrten Quarantänegebieten Tirols und sind auch nicht positiv getestet) an die Behörde gemeldet, die sofort Kontakt mit ihnen aufgenommen hat und mit den Personen in Verbindung stehen”, berichtet Bürgermeister Fritz Steindl.

“Viele Gschwandtnerinnen und Gschwandtner haben sich bereits bei mir als Freiwillige für Zustelldienste und für Unterstützung für Bedürftige im Gemeindegebiet gemeldet. Wir werden in der nächsten Tagung des Krisenstabes darüber beraten und Euch über die Gemeinde Homepage, Whats App und SMS verständigen.

Bitte nehmt die Situation ernst und haltet Euch unbedingt an die Anweisungen des Bundes. Gschwandt hat sich immer mit seinem Zusammenhalt und seiner Solidarität besonders ausgezeichnet! Zeigen wir auch hier unsere Stärke. Bleibt g`sund Euer Bürgermeister Fritz STEINDL”, so das Gemeindeoberhaupt weiter.