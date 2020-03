DachsteinWest-Rallye 2020 – Finale

Das letzte Rennen der diesjährigen DachsteinWest Rallye ist geschlagen und die Ergebnisse stehen fest. Der SC Dachstein Oberbank sorgte für eine perfekte Organisation und steckte einen flotten Lauf am Ötscherhang in der Gosau.

Der Tagessieg bei den Damen ging bereits zum dritten Mal in dieser Serie an Andrea Pomberger / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern, die sich somit auch den Sieg in der Gesamtwertung sicherte. Bei den Herren schaffte es an diesem Abend nun doch noch Finn-Primin Pilz / SC Dachstein Oberbank auf die ganz oberste Treppe des Podests und auch er holte sich damit den Gesamtsieg in der Cup – Wertung.

Die ASKÖ Raiffeisen Gosau bestätigte mit einer wiederholt starken Teamleistung den ungefährdeten Sieg in der Vereinswertung und im Kampf um Platz Zwei behielt der SC Dachstein Oberbank die Oberhand. Die Gesamtsiegerehrung wird dieses Jahr von der ASKÖ Dachstein West Bad Goisern ausgetragen und findet am 04.04.2020 im Alpenhotel in Bad Goisern statt.

Die einzelnen Klassensieger:

Bambini weibl.: Katharina Roth / ASKÖ Raiffeisen Gosau

Bambini männl.: Matthäus Unterdechler / SC Dachstein Oberbank

U8 weibl.: Rosa Bauer / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

U8 männl.: Fabio Wieser / WSV Spark. Bad Ischl

U9 weibl.: Leni Beer / SC Dachstein Oberbank

U9 männl.: David Putz / ASKÖ Raiffeisen Gosau

U10 männl.: Leo Beer / SC Dachstein Oberbank

U11weibl.: Sinja Pachler / ASKÖ Raiffeisen Gosau

U11männl.: Felix Hörhager / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

U12 weibl.: Anja Gamsjäger / SC Dachstein Oberbank

U12 männl.: Thomas Posch / ASKÖ Raiffeisen Gosau

U14 weibl: Philine Pomberger / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

U14 männl: Janik Sommerer / ASKÖ Raiffeisen Gosau

U16 weibl.: Melina Pomberger / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

U16 männl.: Finn-Pirmin Pilz / SC Dachstein Oberbank

U18 weibl.: Kathryn Groshner / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

U18 männl.: Niklas Feldkirchner / WSV Spark. Bad Ischl

U21 männl.: Benjamin Schrambeck / WSV Spark. Bad Ischl

Allgemein Damen: Andrea Pomberger / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

Allgemein Herren: Simon Daxinger / ASKÖ Raiffeisen Gosau

Damen I: Nicole Nussbaumer / ASKÖ Raiffeisen Gosau

Herren I: Wilhelm Weissenborn / SC Dachstein Oberbank

Damen II: Martina Zöhrer / WSV Spark. Bad Ischl

Herren II: Patrick Zeilner / ASKÖ Raiffeisen Gosau

Damen III: Ursula Victor – Lichtenegger / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

Herren III: Marc Kinzel / ASKÖ Dachstein West Bad Goisern

Herren IV: Markus Preimesberger / SC Dachstein Oberbank

Herren V: Josef Loidl / SC Dachstein Oberbank