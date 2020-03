Erfolg beim Salzburg Milch-Kids Cup

Beim wichtigsten Kinder-Nachwuchsrennen, dem Salzburg Milch-Kids Cup (bis U12), das am Sonntag in der Gosau auf der Rennstrecke bei sehr guten Wetter- und Pistenverhältnissen ausgetragen wurde, konnten sich zwei Fahrer des WSV Sparkasse Bad Ischl in Szene setzen. Um die besten Fahrer/innen zu küren wird der Salzburg Milch Kids Cup in bewährter Weise als Mini Cross durchgeführt.

Verschiedene Elemente, wie Riesenslalom- und Slalomschwünge, aber auch Wellen und Steilkurfen müssen die jungen Rennfahrer/innen so schnell wie möglich absolvieren. Dabei konnte sich Fabian Wieser trotz eines schweren Fehlers im ersten Lauf im zweiten langsameren verbessern und belegte den hervorragenden 3. Platz in seiner Klasse. Auch Theresia Putz bestätigte ihre sehr guten Saisonsleistungen mit einem 5. Platz.