Filmreife Verfolgungsjagd nach Einbruch in Lenzing

Drei Einbrecher lieferten sich am Donnerstag in Lenzing eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Zuvor wurde die Bande in einem Einfamilienhaus von den Bewohnern überrascht. Eine Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden blieb bislang erfolglos.

Drei bislang unbekannte Täter verübten am 12. März 2020 gegen 20 Uhr einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Lenzing, indem sie das Glas einer Terrassentür einschlugen. Im Hausinneren wurden mehrere Räume durchsucht.

Aus einem Kasten wurde ein Safe herausgerissen und noch im Hausinneren aufgebrochen. Die Täter wurden durch die heimkommenden Hausbewohner gestört und mussten das Haus fluchtartig verlassen. Sie fielen kurz darauf einer Polizeistreife auf, missachteten jedoch alle Anhalteversuche.

Nach Unfall Flucht zu Fuß

Im Ortsgebiet von Seewalchen am Attersee sprangen die Täter, nachdem sie einen Unfall verursacht hatten, aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück.

Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden erfolglos

Trotz einer Suchaktion, an der sich neben mehreren Polizeistreifen und Diensthunden auch der Polizeihubschrauber Libelle beteiligte, konnten die Täter nicht aufgegriffen werden. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und Münzen.