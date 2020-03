Die Aktion Familienfasttag 2020 der katholischen Frauenbewegung steht ganz im Zeichen Indiens und dem Kampf der indigenen Bevölkerung für ihre Lebensgrundlage.

Die KFB Vöcklabruck lädt am Sonntag, 22. 3. herzlich zu den Gottesdiensten ein, in denen über Nöte, Lebensumstände und Projekte der Frauen in Nordindien informiert wird. Im Anschluss an die Gottesdienste werden Suppen im Glas – Suppe to go – angeboten. Besonders lädt die KFB zum Suppe essen um 11.30 Uhr in die Franziskusschule ein.

Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand – teilen.spendet.zukunft!

Foto: privat