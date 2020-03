Hausruckchor Ottnang- Manning spendete den Reinerlös der Adventsingen

Der Hausruckchor Ottnang – Manning übergab kürzlich den Reinerlös der Adventsingen, die in der Stadtpfarrkirche Schwanenstadt und in Ottnang stattgefunden haben.

Ein Spendenscheck in der Höhe von 2.500,00 Euro wurde vom Sozialkreis der Pfarre Schwanenstadt mit Freude und Dankbarkeit entgegengenommen. Mit diesem Betrag ermöglicht der Hausruckchor dem Sozialkreis Schwanenstadt, Menschen die z. B. die Ausgaben für die Miete oder den Strom nicht mehr bezahlen können oder denen einfach das Geld fürs Essen fehlt, zu unterstützen. Damit kann vor allem Menschen in der Region Schwanenstadt geholfen werden, welche unverschuldet kurzfristig in Not geraten sind und eine rasche, unbürokratische Unterstützung brauchen. Die Bedürftigkeit wird in persönlichen Gesprächen vom Sozialkreis geprüft.

Die Pfarre Bruckmühl konnte für die Generalsanierung des Klosters einen Spendenscheck in der Höhe von € 1.600,00 Euro in Empfang nehmen.

Foto: privat