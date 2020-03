HB Racing Team räumt beim OÖ Kids Cup wieder ab

Das vergangene Wochenende wird nur sehr schwer zu toppen sein. Die diesjährige Rennsaison biegt in die Zielgerade ein und unser Racing Team hat gewaltige Erfolge eingesammelt.

Am Samstag, beim Slalom der Jahrgänge 2008 und 2009, erreichte Anton Bauer (Jg. 2008) bei schwierigen Bedingungen den zweiten Rang und verfehlte um nur 0,12s den Sieg. Beim hochselektiven Cross Bewerb am Sonntag schrammte er wiederum nur knapp am Sieg vorbei und belegte abermals den zweiten Platz.

Felix Hörhager (Jg. 2009) fiel am Samstag leider aus, erkämpfte sich nach einem Hundertstelkrimi am Sonntag aber ebenfalls den zweiten Rang in seiner Altersklasse. Beide wurden zu den Staatsmeisterschaften am kommenden Wochenende auf der Gerlitzen in Kärnten einberufen und Anton Bauer darf nach seiner Leistung am Sonntag (zweitbeste Tageszeit) noch zusätzlich beim österreichischen Cross Finale auf der Reiteralm in Salzburg an den Start gehen.

Rosa Bauer (Jg. 2012) verpatzt am Sonntag Ihren ersten Lauf, greift beim zweiten Durchgang aber voll an und gewinnt am Ende auch das letzte Landescup Rennen in Ihrer Altersklasse und darf sich bereits in Ihrer ersten Saison auf diesem Leistungsniveau über den Gesamtsieg in der Cupwertung freuen.

Der Verein drückt den Burschen die Daumen für die Staatsmeisterschaften und gratuliert Rosa zu Ihrem tollen Erfolg!

Foto: ASKÖ Dachstein West Bad Goisern