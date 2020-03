Laakirchner Ostermarkt abgesagt

Um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) zu verhindern bzw. die Verbreitung nicht zu begünstigen, wird der Salzkammergut Ostermarkt am 21. und 22. März 2020 im Kulturzentrum Laakirchen – Steyrermühl abgesagt.

Sicherheit und Gesundheit haben Vorrang

„Uns als Veranstalter ist bewusst, dass diese Maßnahme nicht bei allen für Verständnis sorgt und für die Aussteller auch einen Verlust darstellt, aber als verantwortungsvolle Institution, sind wir den Besuchern und der Bevölkerung Laakirchens, diesen Schritt schuldig“, so Laakirchens Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger.

Weiter wird betont, dass die sozialen Interessen in dieser Ausnahmesituation den wirtschaftlichen Interessen auf den ersten Blick vorgezogen werden. Auf den zweiten Blick jedoch sind es gerade solche Absagen, die das soziale Leben einschränken, der erste notwendige Schritt, um nicht nur die Bevölkerung zu schützen sondern in weiterer Folge auch die Wirtschaft vor weitreichenden Folgen zu bewahren. Steckt sich eine Person bei einer Veranstaltung an, zieht dies weite Kreise, wobei auch das Arbeitsumfeld und somit die Wirtschaft betroffen ist.

Vorausgegangen ist der Entscheidung einer Absage mitunter eine umfassende Risikobewertung, die in Form eines Bewertungsbogens vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, für die Risikobewertung von Großveranstaltung im Vorfeld ausgesandt wurde. Nach dieser Bewertung stellt der Salzkammergut Ostermarkt ein hohes Risiko dar.

„Die Veranstaltung besuchen viele ältere Personen, die sich auf engstem Raum aufhalten. Außerdem wird der Ostermarkt von vielen Besuchern aus einem großen Umkreis besucht. Wir möchten unsere Gäste schützen, vor allem auch die ältere Generation, die ja weitaus mehr Komplikationen bei einer Erkrankung ausgesetzt ist“, so das kommunale Gremium der Stadtgemeinde Laakirchen.

Jeder Veranstalter ist verantwortlich, das vertretbare Risiko abzuschätzen. Wir als öffentliche Institution nehmen das Risiko ernst und möchten in erster Linie dazu beitragen, dass sich der Virus nicht weiter ausbreitet. Es herrscht aktuell eine sehr außergewöhnliche Situation, die einschneidende Maßnahmen erfordert. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher, Aussteller, Mitwirkenden und Mitarbeiter stehen für uns an oberster Stelle.“, so das abschließende Resümee der Verantwortlichen.