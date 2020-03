Mehrere Verkehrsunfälle in Vöcklamarkt

Gleich zu mehreren Verkehrsunfällen kam es in den Morgenstunden des 12. März 2020 auf der B1 in Vöcklamarkt.

Eine 45-jährige Frau fuhr auf der B1 in Vöcklamarkt in Richtung Vöcklabruck. Beim Bergaufwärtsfahren des sogenannten Gründberges stieß sie gegen den vor ihr fahrenden Pkw einer 21-jährigen Frau. Unmittelbar danach brachte ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau sein Fahrzeug hinter den beiden Unfallfahrzeugen zum Stillstand um Hilfe zu leisten.

Als sich der 32-Jährige an der Unfallstelle um die beiden Verletzten kümmern wollte, stieß eine ebenfalls nachkommende 18-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck gegen den Pkw des 32-jährigen Ersthelfers. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw an den an der Unfallstelle anwesenden Personen vorbeigeschleudert und landete in der Wiese.

Gleichzeitig touchierte die 18-Jährige beim Ablenken ihres Pkws nach links noch mit der unfallbeteiligten 45-jährigen Frau, die in jenem Moment aus dem Unfallwagen gestiegen war. Die 45-Jährige, als auch die 21-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt.

Augenblicke nach diesen Zusammenstößen ereigneten sich auf dem Straßenstück noch weitere, von diesen unabhängige, Verkehrsunfälle, ebenfalls mit mehreren verletzten Personen. Durch die Unfälle war ein Großaufgebot an Einsatzkräften notwendig, berichtet die Polizei.

Quelle: LPD OÖ