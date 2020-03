Neuer Bezirksvorstand einstimmig gewählt

Bei der diesjährigen Bezirksversammlung der Grünen Bezirk Vöcklabruck stand neben aktuellen Berichten aus dem Landtag und dem Bundesrat auch die Neuwahl des Bezirksvorstandes auf der Tagesordnung. Der bisherige Vorstand rund um Bezirkssprecherin und Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger aus Seewalchen wurde mit 100% der Stimmen für weitere drei Jahre mit der Vorstandsarbeit beauftragt. Landtagsabgeordneter und Klubobmann der Grünen Gottfried Hirz ist weiterhin als stellvertretender Bezirkssprecher im Amt, Andrea Schrattenecker von den Grünen Schwanenstadt, Birgit Hofstätter von den Grünen Steinbach, Peter Hiller von den Grünen St. Lorenz, Ernst Höftberger von den Grünen Zell am Pettenfirst und Katrin Hörmandinger-Kroath von den Grünen Ottnang am Hausruck runden das Team ab.

„Wir sind dankbar für das erstmalig so eindeutige Votum und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im Bezirk, die in den letzten Jahren wirklich hervorragend funktioniert hat. Mit den Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr stehen auf jeden Fall große Aufgaben bevor, da wir doch mit einigen neuen Gruppen zur Wahl antreten wollen“, so die wiedergewählte Bezirkssprecherin Claudia Hauschildt-Buschberger.

Foto: Die Grünen Bezirk Vöcklabruck