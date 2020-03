Radfahrerin blieb Sturz bewusstlos liegen

Nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad blieb eine 55-jährige Frau heute Vormittag in Steinbach am Attersee bewusstlos liegen.

Eine 55-jährige Frau fuhr am 28. März 2020 gegen 10:35 Uhr mit ihrem Mountainbike im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee auf der Weißenbacher Straße, B153, Richtung Weißenbach am Attersee. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Radfahrerin trug Helm

Trotz Fahrradhelm verlor die 55-Jährige das Bewusstsein. Sie wurde von einem unbeteiligten Fahrzeuglenker bis zum Eintreffen der Rettung erstversorgt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Frau wieder ansprechbar, konnte jedoch keine Angaben zum Unfallhergang machen. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert.