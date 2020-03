Der Polizei ging am Dienstag auf der A1 einen Raser ins Netz. Der junge Mann hatte satte 100 km/h zu viel auf dem Tacho.

Der 22-jährige Türke fuhr am 3. März 2020 gegen 20:10 Uhr mit seinem Pkw auf der A1 Westautobahn in Richtung Wien. Dabei wurde er von Polizisten der Autobahnpolizei Seewalchen im Gemeindegebiet von Aurach am Hongar mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h gemessen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

Quelle: LPD OÖ / Foto: pixabay