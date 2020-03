Regionales Einkaufen sichert unsere Zukunft

Online Lieferservice www.lieferserviceregional.at hilft jetzt!

Die neugeschaffene Online-Plattform „Lieferservice regional“ hilft in der derzeitigen Lage Unternehmen, ihre Produkte auch weiterhin den Kunden anzubieten. Über die Plattform Lieferservice regional wird eine reichhaltige Produktpallette abgedeckt. Herausfordernde Zeiten stellen für die Unternehmen aller Branchen eine enorme Hürde dar. Mit der Online-Plattform www.lieferserviceregional.at/gmunden soll dagegengewirkt werden. Bereits knapp 200 Unternehmen sind schon gelistet und täglich verzeichnet die Seite 20.000 Zugriffe. Neben Lebensmittel gibt es auch Blumen, Kinderspielsachen, Mode und vieles mehr.

„Denken Sie gerade bei Ihren Ostergeschenken daran, regionale Arbeitsplätze zu sichern. Jeder Arbeitnehmer freut sich, wenn Kurzarbeit nicht beansprucht werden muss. Sie leisten damit einen großen Beitrag zur Bewältigung der Ausnahmesituation und sichern zugleich die wirtschaftliche Infrastruktur nach der Krise“ ist Martin Ettinger (Bezirksstellenobmann WKO Gmunden) überzeugt. Bäcker, Fleischhauer, Obst- und Gemüselieferanten, regionale Blumenhändler,… bieten Waren nach wie vor an und liefern diese auch bis zum Kunden nach Hause. Kaufen Sie Geschenke für das bevorstehende Osterfest regional. Auch Gutscheine sind online erhältlich – viele Betriebe haben dazu kreative Lösungen entwickelt.

Umso wichtiger ist es, durch regionalen Konsum regionale Unternehmen und damit regionale Arbeitsplätze zu unterstützen. WKO-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank ermuntert Betriebe, sich zu melden: „Die Liste der liefernden Unternehmen wird laufend erweitert. Wir freuen uns über jedes Unternehmen, welches auf dieser Plattform seine Produkte anbietet.“ Haben Sie Interesse? Melden Sie sich gleich per Mail (patricia.derfler@wkooe.at) an oder nutzen Sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage https://wko.at/ooe/gm, um in die Liste aufgenommen zu werden.

Foto: Gerhart Hinterwirth