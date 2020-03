Von 24. März bis 4. April 2020 findet in der Stadtgalerie Lebzelterhaus Vöcklabruck wieder die besondere Schülerausstellung der Höheren Schulen Vöcklabrucks unter dem Titel „Bilanz 2020“ statt.

Kunstwerke aus verschiedenen Stilrichtungen zeigen im heurigen Jahr das ORG der Franziskanerinnen, das Bundesgymnasium, die Don Bosco Schulen und das BRG Schloss Wagrain. Ein bunter Mix soll im aktuellen Kulturgeschehen, das derzeit an Veranstaltungen ja stark eingeschränkt ist, einen Akzent setzen und zum Besuch in der Stadtgalerie einladen. Für die jungen Künstlerinnen und Künstler ist es immer etwas besonderes, in einer „großen“ Galerie ausstellen zu können.

Die Ausstellung ist bis 4. April Montag – Samstag von 10 – 13 Uhr geöffnet. Als interessante Parallelausstellung zeigt der Verein „49+1 Down Syndrom“ anlässlich seines 10-jährigen Bestehens die Fotoausstellung „Momentaufnahmen und Lebensfreude“.

Foto: privat